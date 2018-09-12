РФ потребовала от США объяснить отказ в допуске нового самолета Ту-214

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Представитель США заблокировал освидетельствование нового российского самолета Ту-214 ОН для выполнения наблюдательных полетов по Договору об открытом небе, заявил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В рамках реализации Договора по открытому небу в период со 2 по 11 сентября 2018 года РФ провела мероприятие по международному освидетельствованию нового типа российского самолета наблюдения Ту-214 ОН с цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060", - приводит слова Рыжкова газета "Красная звезда", отметив, что представители 22 из 23 стран подписали протокол приемки самолета.

"Однако руководитель американской делегации, в нарушение требований Договора по открытому небу, без объяснения и указания каких либо причин отказался подписывать заключительный документ, сославшись на прямые указания из Вашингтона", - отметил Рыжков.

"Настаиваем на возвращении США в поле Договора по открытому небу и требуем разъяснений возникшей ситуации в соответствии с его положениями", - подчеркнул он.

По словам главы национального центра, заблокировав допуск нового российского самолета к наблюдательным полетам, "американская сторона в очередной раз продемонстрировала остальным государствам, участвующим в освидетельствовании, что во главу угла поставлено не соответствие самолета требованиям Договора, а политические вопросы".

"Американские ведомства и истеблишмент, не могут смириться с тем, что Россия, создав современный самолет наблюдения Ту-2014 ОН и оснастив его цифровым оборудованием российского производства, более чем на 5-7 лет опередила США", - приводятся слова Рыжкова в публикации.

"Подтверждаем приверженность Российской Федерации к выполнению Договора по открытому небу как одного из краеугольных камней европейской безопасности", - заявил также Рыжков.

Он сообщил, что в освидетельствовании принимали участие 72 эксперта из 23 государств-участников Договора, которые подтвердили полное соответствие самолета наблюдения Ту-214 ОН требованиям и ограничениям Договора.

В течение десяти дней для иностранных специалистов на авиабазе Кубинка были проведены наземные показы самолета наблюдения и размещенного на нем оборудования, встречи с конструкторами самолета и разработчиками аппаратуры наблюдения.

Тестовые полеты были выполнены на аэродроме Таганрог 6 и 7 сентября. "Обработка полученных цифровых изображений была выполнена в лаборатории аэродрома Кубинка и позволила иностранным экспертам убедиться, что четыре конфигурации высот применения цифровой камеры OSDCAM4060 отвечают требованиям Договора по разрешающей способности на местности", - сказал Рыжков.

Он отметил слаженную и профессиональную работу российских и зарубежных экспертов.

"По результатам испытаний руководители делегаций из 22 стран подписали итоговый протокол, разрешающий наблюдательные полеты этого самолета над территориями государств-участников Договора", - сообщил начальник российского Центра по уменьшению ядерной опасности.

Как сообщалось, в подписанном президентом США Дональдом Трампом военном бюджете на 2019 год содержится ряд ограничений, касающихся Договора по открытому небу.

Между тем в конце 2017 года Россия заявила, что с 1 января 2018 года, в ответ на действия США, прекращает действие ряда двусторонних договоренностей по Договору об открытом небе.