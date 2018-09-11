В мире Отравление Сергея Скрипаля

В Кремле не слышали версию о помощи дипломата РФ в разоблачении отравителей Скрипалей

Daily Express сообщила, что подозреваемых в отравлении выдал завербованный МИ-6 российский дипломат

В Кремле не слышали версию о помощи дипломата РФ в разоблачении отравителей Скрипалей
Подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери
Фото: Reuters

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что ему ничего неизвестно о сообщениях СМИ, утверждающим, что подозреваемых в отравлении "Новичком" раскрыл завербованный российский дипломат.

"Я ничего не слышал об этом", - сказал Ушаков, отвечая во вторник на вопрос журналистов.

Ранее газета Daily Express со ссылкой на источники в британской разведке писала, что подозреваемых в отравлении нервнопаралитическим ядом "Новичок" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери идентифицировали с помощью завербованного британской разведкой МИ-6 российского дипломата.

В публикации говорилось, что дипломата завербовали в Риме спустя несколько недель после отравления Скрипалей. Издание отмечало, что у дипломата с кодовым именем "Аполлон" не было официальной должности в посольстве и он занимался сбором секретных данных НАТО.

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

В британской полиции 5 сентября заявили, что следствие готово предъявить обвинение двоим россиянам по этому делу. Согласно опубликованным на сайте Скотланд-Ярда фотографиям подозреваемых, их имена - Александр Петров и Руслан Боширов.

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Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль

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