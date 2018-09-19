Аварию в Воронежской области будут расследовать в рамках уголовного дела

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в связи с ДТП в Воронежской области, в результате которого 5 человек погибли и 14 попали в больницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону в среду.

"Дело квалифицировано по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух и более лиц)", - сказал сотрудник представитель управления.

Авария произошла 18 сентября в 20:20 по местному времени на 525 км автодороги М-4 "Дон". По предварительной информации, столкнулись два автобуса, следовавшие со стороны Москвы в Ставропольский край и Карачаево-Черкесию. "Автобус Volvo стоял на обочине, второй автобус - Neoplan въехал в него сзади", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по области.

В результате пять человек погибли, 14 - госпитализированы.

В больницах Воронежа остаются девять пострадавших при столкновении двух автобусов, сообщил "Интерфаксу" замначальника Центра медицины катастроф Игорь Воробьев.

"В настоящее время в больнице находятся 9 человек. Трое из них в тяжелом состоянии, шесть - в среднем. Остальные после осмотра и оказания необходимой помощи отпущены", - сказал он.