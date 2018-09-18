Два автобуса столкнулись под Воронежем

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Три человека стали жертвами столкновения рейсовых автобусов под Воронежем. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в службе "Скорой помощи".

"Автобусы "Вольво" и "Неоплан", выполнявшие междугородние перевозки, столкнулись в попутном направлении в Воронежской области", - сказал собеседник агентства.

По его данным, погибли три человека.

"На месте погибли двое. В машине скорой помощи по дороге в больницу скончался еще один пострадавший. Таким образом, число погибших достигло трех человек", - сказал источник.

Еще 16 госпитализированы с травмами, сообщил источник.

В свою очередь в экстренных службах "Интерфаксу" уточнили, что ДТП произошло около 20:30 в Новоусманском районе Воронежской области на 525 км трассы М-4 "Дон".

По предварительным данным собеседника агентства, пострадали 40 пассажиров.