Второе уголовное дело завели после ДТП с двумя автобусами под Воронежем

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили второе уголовное дело в связи с ДТП в Новоусманском районе Воронежской области, в которой погибли 5 человек и 14 попали в больницу, сообщает СУ СКР по региону.

Дело квалифицировано по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть пятерых лиц).

"Следователями СК проведен осмотр места происшествия, изъята документация к автобусу марки "Неоплан", по уголовному делу создана следственно-оперативная группа, подготовлены запросы в компетентные органы Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края, касающиеся оказания услуг по перевозке пассажиров", - говорится в сообщении.

Идет опрос свидетелей, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

Как сообщалось, ранее по факту ДТП полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух и более лиц).

Авария произошла 18 сентября в 20:20 по местному времени на 525 км автодороги М-4 "Дон". По предварительной информации, столкнулись два автобуса, следовавшие со стороны Москвы в Ставропольский край и Карачаево-Черкесию. "Автобус Volvo стоял на обочине, второй автобус - Neoplan въехал в него сзади", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по области.

В результате ДТП пять человек погибли, 14 - госпитализированы.