ЦИК выявил 19 участков в Приморье, где кандидатам приписывали голоса

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - ЦИК обнаружил факты "приписывания" голосов на 19 избирательных участках в Приморье, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Даже если отбросить последние результаты выборов (в Приморье - ИФ), которые, мы считаем, были сфальсифицированы, поскольку мы выявили 19 участков, где были приписаны на последнем этапе голоса. Если брать тот момент, когда 95-98% голосов было обработано, там разница была сопоставима с 20 тыс. и вот 24,5 (...). В такой ситуации, когда очень маленький разрыв между двумя кандидатами, даже пересчитав все другие участки, невозможно адекватно подсчитать все результаты", - сказала Памфилова в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".

ЦИК РФ рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора региона недействительными в связи с многочисленными нарушениями.

В ЦИК также заявляли, что если избирком Приморья не последует рекомендации, то выборы отменит Центризбирком РФ.

Крайизбирком Приморья в предстоящий четверг 20 сентября проведет заседание, на котором примет решение о судьбе выборов губернатора региона.

Член Центризбиркома Борис Эбзеев отметил, что у членов Центральной избирательной комиссии РФ возник вопрос о том, может ли избирательная комиссия Приморского края исполнять свои функции после нарушений, допущенных на выборах краевого губернатора.

Кандидат от "Единой России" Андрей Тарасенко заявил, что готов участвовать в новых выборах. По словам кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, решение о его участии примет партия.