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Зюганов потребовал отставки Тарасенко с поста врио губернатора Приморья

Есть обновление от 16:19

Зампред ЦК КПРФ, в свою очередь, предложил отменить результаты второго тура только на участках, где были нарушения

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Андрей Тарасенко не должен участвовать в очередных выборах в Приморье, он должен быть отправлен в отставку с поста врио губернатора Приморского края, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Мы настаиваем, чтобы президент отправил в отставку Тарасенко. Он не может проводить очередные выборы", - сказал Зюганов журналистам в четверг.

Он также считает, что "надо распускать избирательные комиссии, которые нарушили все нормы", и расследовать фальсификации на втором туре выборов. "Мы настаиваем на возбуждении уголовного дела - речь идет не о кровожадности, мы считаем, что в принципе недопустимо в наше время, когда администрация, правоохранительная система, члены выборной кампании и избирательных комиссии организуют преступную группировку, которая дает заведомо лживые результаты, причем эти результаты видны всей стране", - заявил Зюганов в среду журналистам.

В свою очередь первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что в Приморье надо отменять результаты голосования на участках, с которых поступали сообщения о фальсификациях. "Надо аннулировать результаты на тех участках, где они сфальсифицированы, таких 32-33 участка", - сказал он журналистам в среду, комментируя решение ЦИК РФ аннулировать результаты второго тура выборов в Приморье.

Он добавил, что по данным с 97-98% участков результаты вполне ясны, и отрыв кандидата от КПРФ Андрея Ищенко составляет около 28 тысяч голосов.

"Какое бы решение не было принято, мы не оставим эту ситуацию без жесткого продолжения. По Уссурийску у нас очень серьезная доказательная база, и мы ее будем доводить до конца", - сказал Мельников.

Ранее в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова предложила Центризбиркому признать выборы губернатора в Приморском крае недействительными. Соответствующее постановление поддержано на заседании ЦИК. В документе говорится, что информация о возможных нарушениях на выборах в Приморье будет направлена в федеральные правоохранительные органы.

16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней врио губернатора Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводили последние дни акции протеста. ЦИК РФ заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб. В среду во Владивосток прибыла комиссия ЦИК. Они встретились с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко и запросили у его штаба доказательства нарушений на выборах. В штабе кандидата от "Единой России" Андрея Тарасенко комиссия встретилась с его доверенным лицом и получила жалобы.

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Теги: Приморский край, КПРФ

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