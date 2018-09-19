В ЛДПР высказались за отставку главы ЦИК РФ после выборов в Приморье

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Партия ЛДПР выступила за отставку Эллы Памфиловой с поста председателя Центризбиркома в связи с ситуацией в Приморье, где, вероятно, придется проводить повторные выборы губернатора.

"Подобные итоги - полный крах в сфере, подконтрольной Центризбиркому России. После такого фиаско немедленно требуются не только правильная оценка случившегося, но и самые решительные выводы, принципиальное наказание всех виновников произошедшего", - заявлено на официальном сайте ЛДПР.

В сообщении процитирована позиция лидера партии Владимира Жириновского, который считает, что "борьбу с проблемами следовало начать с немедленной отставки Эллы Памфиловой".

"В свете скандала с выборами приморского губернатора эти призывы выглядят еще более актуальными", - подчеркивается в заявлении, размещенном на сайте в среду.

Либерал-демократы упрекают ЦИК в "некомпетентности и беспомощности", а также в том, что ЦИК "не назвал ни одной внятной причины своего решения" по выборам в Приморье "и не обозначил, какие выборы планируются в следующий раз - в каком составе, в какой форме".

В партии также выразили недоумение в связи с тем, что в день голосования в Приморский край не прилетел ни один руководящий работник ЦИК.

Ранее в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова предложила Центризбиркому признать выборы губернатора в Приморском крае недействительными. Соответствующее постановление поддержано на заседании ЦИК. В документе говорится, что информация о возможных нарушениях на выборах в Приморье будет направлена в федеральные правоохранительные органы.

16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней врио губернатора Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, проводили последние дни акции протеста. ЦИК РФ заявил, что не будет подводить итоги второго тура выборов в Приморье до рассмотрения всех жалоб. В среду во Владивосток прибыла комиссия ЦИК. Они встретились с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко и запросили у его штаба доказательства нарушений на выборах. В штабе кандидата от "Единой России" Андрея Тарасенко комиссия встретилась с его доверенным лицом и получила жалобы.