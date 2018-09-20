Заксобрание Приморья заявило о планах назначить дату повторных выборов 26 сентября

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Приморского края, как ожидается, может рассмотреть вопрос о назначении даты новых выборов губернатора региона 26 сентября, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе краевого парламента в четверг.

"На 26 сентября запланировано очередное заседание Законодательного собрания. Вероятнее всего, тогда же и будет рассматриваться вопрос о дате новых выборов", - сказал представитель пресс-службы заксобрания.

Избирательная комиссия Приморского края в четверг отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья. Новые выборы губернатора Приморского края после признания предыдущих недействительными должны будут пройти не позже чем через три месяца

В воскресенье в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней действующий губернатор Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. В крайизбирком поступило свыше 200 жалоб на нарушения.