Врио губернатора Приморья Тарасенко останется на своем посту до новых выборов

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко остается главой региона до новых выборов губернатора, заявил журналистам представитель ЦИК РФ Сиявшах Магомедов.

"Он остается исполняющим обязанности, пока другой не избран. До проведения выборов и подведения итогов голосования он остается", - сказал Магомедов.

Ранее в четверг избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья. Новые выборы губернатора Приморского края после признания предыдущих недействительными должны будут пройти не позже чем через три месяца.

Между тем источник, знакомый с планами Тарасенко, сообщил накануне, что кандидат от "Единой России", скорее всего, не примет участия в повторном голосовании.

Второй тур губернаторских выборов в Приморском крае прошел 16 сентября. По итогам подсчета 100% бюллетеней действующий губернатор Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. В Приморье была направлена специальная комиссия ЦИК, которая разбиралась в ситуации на месте.