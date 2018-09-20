В России

Памфилова пообещала сделать все возможное, чтобы выборы в Приморье прошли честно

Глава ЦИК назвала решение крайизбиркома об отмене результатов второго тура единственным возможным

Памфилова пообещала сделать все возможное, чтобы выборы в Приморье прошли честно
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК сделает все возможное, чтобы повторные выборы губернатора в Приморском крае прошли честно и транспарентно.

На вопрос "Интерфакса", может ли она гарантировать транспарентность повторных выборов в Приморье, Памфилова сказала: "Я надеюсь. Сейчас только господь бог может что-то гарантировать".

"Но в чем я уверена, так это в том, что мы для этого сделаем все возможное, и даже более чем возможное", - отметила глава ЦИК.

Она также выразила надежду на то, что свою роль в этом процессе сыграют правоохранительные органы. "Они сейчас по нашим обращениям и по тем документам, которыми они сами располагают, соответствующим образом оценят фальсификации и найдут их инициаторов", - сказала Памфилова.

Глава ЦИК полностью поддержала решение Приморской избирательной комиссии об отмене выборов губернатора и назвала его единственно возможным. "Это решение закономерное. В сложившейся ситуации иного выхода и не было", - сказала она.

По ее словам, "невозможно было адекватно и точно оценить волю избирателей, поскольку по ряду участков, где должны были проголосовать более 24 тысяч избирателей, нечего было пересчитывать". "Документы находились там бесконтрольно, с ними делали, что угодно. Их нельзя было использовать для пересчета", - подчеркнула глава ЦИК.

По ее мнению, решение по Приморью - "это серьезная встряска, которая должна охладить горячие головы, которые, возможно, решились на противоправные действия".

Памфилова подчеркнула, что ЦИК будет держать ситуацию в Приморье на особом контроле.

Избирательная комиссия Приморского края в четверг отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья. Новые выборы губернатора Приморского края после признания предыдущих недействительными должны будут пройти не позже чем через три месяца.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Приморский край, ЦИК РФ

Новости по теме

В России
В ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизмеВ ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизме
Суд также напомнил о равнозначности экспертиз и других доказательств при рассмотрении делПодробнее
 Памфилова пообещала сделать все возможное, чтобы выборы в Приморье прошли честноПамфилова пообещала сделать все возможное, чтобы выборы в Приморье прошли честно
Глава ЦИК назвала решение крайизбиркома об отмене результатов второго тура единственным возможнымПодробнее
 Приморский избирком отменил результаты выборов губернатора краяПриморский избирком отменил результаты выборов губернатора края
Крайизбирком поставил под сомнение результаты голосования во втором туреПодробнее
 Трехсторонняя комиссия одобрила предложение перенести три зимних выходных на майТрехсторонняя комиссия одобрила предложение перенести три зимних выходных на май
Предложение Минтруда должно утвердить российское правительствоПодробнее
В новых выборах в Приморье смогут участвовать не только Тарасенко и ИщенкоВ новых выборах в Приморье смогут участвовать не только Тарасенко и Ищенко
Элла Памфилова пояснила, что результаты были обнулены, поэтому будет объявлен не третий тур, а новые выборы, в которых смогут участвовать не только кандидаты, прошедшие во второй турПодробнее
 Три члена экипажа МКС 4 октября вернутся на ЗемлюТри члена экипажа МКС 4 октября вернутся на Землю
Через неделю после этого на станцию отправятся россиянин Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник ХейгПодробнее
 Истребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской областиИстребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской области
В Минобороны сообщили, что причиной крушения стала техническая неисправность, пилоты живыПодробнее
 В МВД РФ опровергли возможность вычислить сотрудника ГРУ по базе данных ФМСВ МВД РФ опровергли возможность вычислить сотрудника ГРУ по базе данных ФМС
Замглавы министерства Зубов пояснил, что в миграционной службе нет подведомственных ГРУ подразделенийПодробнее
 ЦИК выявил 19 участков в Приморье, где кандидатам приписывали голосаЦИК выявил 19 участков в Приморье, где кандидатам приписывали голоса
Элла Памфилова констатировала, что из-за этих нарушений невозможно адекватно подсчитать все результатыПодробнее
 КПРФ примет решение об участии своего кандидата Ищенко в новых выборах в ПриморьеКПРФ примет решение об участии своего кандидата Ищенко в новых выборах в Приморье
Кандидат от коммунистов не согласен с намерением ЦИК отменить итоги голосования во втором туре губернаторских выборовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 19 сентября6 фото
19 сентября
Фотохроника 19 сентября
Фотохроника 18 сентября6 фото
18 сентября
Фотохроника 18 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПриморский избирком отменил результаты выборов губернатора краяВ РоссииВ ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизмеВ РоссииТрехсторонняя комиссия одобрила предложение перенести три зимних выходных на майВ миреАсад направил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением Ил-20СпортЦСКА сыграл вничью с "Викторией" в матче Лиги чемпионовСпортИсполком ВАДА решит вопрос о восстановлении РУСАДА

Россия поднялась на 46-е место рейтинга ФИФА

Первое и второе места делят Бельгия и Франция Подробнее

Соединения 58-й общевойсковой армии подняты по сигналу учебной тревоги

Россияне стали реже общаться с друзьями в соцсетях

Акции "Мечела" выросли на 7% на рынке акций РФ и достигли уровней начала июля

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов в четверг

Индексы МосБиржи и РТС подросли менее чем на 0,1% на открытии рынка акций

В ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизме

В ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизмеСуд также напомнил о равнозначности экспертиз и других доказательств при рассмотрении дел Подробнее

Находящаяся в российской колонии украинка не сможет вернуться на родину из-за признания ее умершей

Количество отравившихся шаурмой в Южно-Сахалинске выросло до 35

Рост ВВП РФ в августе замедлился до минимального с начала года 1%

Новым гендиректором "Силовых машин" стал Тимур Липатов из "Интер РАО"

Памфилова пообещала сделать все возможное, чтобы выборы в Приморье прошли честно

Памфилова пообещала сделать все возможное, чтобы выборы в Приморье прошли честноГлава ЦИК назвала решение крайизбиркома об отмене результатов второго тура единственным возможным Подробнее

Врио губернатора Приморья Тарасенко поддержал отмену итогов выборов

Заксобрание Приморья заявило о планах назначить дату повторных выборов 26 сентября

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');