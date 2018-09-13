Действующий глава Хакасии примет участие во втором туре выборов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Действующий глава Хакасии Виктор Зимин не намерен отказываться от участия во втором туре выборов руководителя региона, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре правительства республики в четверг.

"Абсолютно точно, что Виктор Михайлович (Зимин - ИФ) будет принимать участие во втором туре выборов, отказываться он не намерен. Да, он еще не подал согласие в избирком, но с точки зрения законодательства там нет никаких строгих сроков подачи такого документа, поэтому мы не видим в этом никакой проблемы. В ближайшие дни, сегодня, может завтра, такое согласие будет представлено в избирком", - сказали в пресс-центре.

9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За кресло руководителя республики боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, а также директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

Лидером голосования стал Коновалов, который набрал 44,81% голосов. Зимин получил 32,42%. Явка, по предварительным данным, составила 39,08%.

Второй тур выборов, по предварительным данным, может быть назначен на 23 сентября. Коновалов уже представил в избирком согласие на участие.

Во вторник газета "Ведомости" сообщала, что в Кремле хотят, чтобы Зимин написал заявление об уходе с поста губернатора, не дожидаясь второго тура; однако в администрации президента РФ эту информацию опровергли.