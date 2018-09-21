В КПРФ назвали капитуляцией отказ Зимина от участия во втором туре выборов в Хакасии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Снятие кандидатуры Виктора Зимина с выборов главы Хакасии фактически является капитуляцией, заявил "Интерфаксу" в пятницу зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"У нас есть такая информация, что Зимин снялся по состоянию здоровья, вышел из избирательной гонки. Мы пониманием, что этот шаг сделан от безысходности, фактически, это капитуляция перед нашим кандидатом - Коноваловым", - сказал Афонин по телефону из Хакасии.

Он в то же время заметил, что в КПРФ "готовы продолжать работать, несмотря на того, кто будет нашим конкурентом". "Не исключаю, что борьба будет сложная. Мы продолжаем избирательную кампанию", - добавил зампред ЦК,

Как сообщалось, 9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, а также директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

Коновалов обошел Зимина, набрав 44,81%. За Зимина проголосовали 32,42% избирателей.

Второй тур выборов был намечен на 23 сентября, однако ранее в пятницу источник в избирательной комиссии республики сообщил "Интерфаксу", что Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы региона. Эту информацию подтвердил замглавы ЦИК Николай Булаев.