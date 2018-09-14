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Второй тур выборов главы Хакасии назначен на 23 сентября

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Избирком Хакасии по итогам заседания в пятницу назначил дату второго тура выборов главы региона, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре республиканского избиркома.

"Сегодня Виктор Михайлович Зимин подал свое согласие на участие во втором туре выборов. В 12:00 прошло заседание избиркома, на котором принято решение о дате проведения выборов - 23 сентября", - сказали в пресс-центре.

В регионе уже приступили к изготовлению бюллетеней, в которые будут внесены два кандидата - действующий глава региона Зимин и кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.

"Выборы пройдут в обычном порядке - с 8:00 до 20:00 местного времени. Победитель будет определен исходя из абсолютного большинства голосов, даже если 50-процентный барьер не будет преодолен", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Коновалов, а также директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

В результате Коновалов обошел Зимина, набрав 44,81%. За Зимина проголосовали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался Филягин с 11,23% голосов, на четвертом - Мяхар с 6,61%.

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Теги: Хакасия

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