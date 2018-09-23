Краснодар официально признан городом-миллионником

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Миллионный житель зарегистрирован в сентябре в Краснодаре, сообщила администрация Краснодарского края.

"Во время праздничного концерта по случаю 225-летия города руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Курнякова объявила о присвоении Краснодару статуса города-миллионника", - говорится в сообщении.

В подтверждение своих слов Курнякова вручила мэру Краснодара Евгению Первышову символическое свидетельство.

Ранее Первышов заявлял, что фактическая численность живущих и работающих в Краснодаре жителей к 2018 году достигла 1,3 млн человек.

В частности, за 5-7 лет в Краснодар переехали около 350 тыс. новых жителей, с учетом переселенцев как из районов Краснодарского края, так и других субъектов РФ.