Правозащитники обвинили кандидата от ЛДПР в незаконной агитации в Хабаровском крае

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ассоциации российских некоммерческих организаций по защите избирательных прав "Гражданский контроль" получила сигналы о нарушении кандидатом от ЛДПР Сергеем Фургалом запрета на агитацию в "день тишины" накануне второго тура выборов губернатора Хабаровского края, сообщил сопредседатель ассоциации, член СПЧ Александр Брод.

"Сегодня утром (по московскому времени - ИФ) поступила информация о том, что в Хабаровске распространяются агитационные материалы кандидата от ЛДПР в виде печатной продукции, листовок, которые размещаются по подъездам, почтовым ящикам жилых домов. По городу ездит автотранспорт с агитационными материалами. Также демонстрируются видеоролики кандидата на рекламных табло и в интернете", - заявил Брод в субботу "Интерфаксу".

"В связи с этим в целях проведения проверки соблюдения законодательства нами подготовлено обращение председателю краевой избирательной комиссии и прокурору края. Мы считаем, что сигналы о происходящем - нехороший симптом в преддверие дня голосования. Если такие методы опробованы в "день тишины", не исключаю, что и в день голосования штаб (кандидата - ИФ) может использовать подобные методы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "Гражданский контроль" просит избирательную комиссию Хабаровского края и краевого прокурора оперативно отреагировать и пресечь незаконную агитацию.

Брод сообщил, что в день голосования ассоциация будет контактировать в постоянном режиме с общественными организациями в разных населенных пунктах и наблюдать за проведением голосования и подсчетом голосов.

В Хабаровском крае действующий глава региона Вячеслав Шпорт, выдвинутый "Единой Россией", и депутат Госдумы от ЛДПР Фургал на выборах 9 сентября набрали равное количество голосов - по 36%. Второй тур выборов был назначен на 23 сентября.