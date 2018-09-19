Бывший мэр Хабаровска войдет в состав команды губернатора Шпорта

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Вячеслав Шпорт пригласил на работу в правительство Хабаровского края экс-мэра дальневосточной столицы Александра Соколова, сообщил Вячеслав Шпорт в ходе телевизионных дебатов.

"Конечно будем перестраивать правительство, будем многое менять. Я уже пригласил в нашу команду Александра Ивановича Соколова, он согласился прийти и поработать. У него большой опыт, будем вместе смотреть и работать", - сказал Шпорт.

По его словам, в новую команду смогут войти и те, кто в ходе предвыборной работы предлагал перспективные программы развития края.

"Я приглашаю все здоровые силы, которые во время предвыборных встреч предлагали свои хорошие программы, работать в правительство. У меня в этом плане отторжения нет, в команде будут работать профессионалы с пониманием перспективы развития края", - отметил действующий губернатор.

В Хабаровском крае 23 сентября состоится второй тур губернаторских выборов. В нем примут участие действующий глава региона Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.

По результатам голосования, состоявшегося 9 сентября, ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимые для победы более 50% голосов.

Фургал и Шпорт набрали почти равное количество голосов - 35,81% и 35,62% соответственно.