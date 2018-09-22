В России

Выборы главы Хакасии назначены на 7 октября

Есть обновление от 08:46

Голосование, назначенное на 23 сентября, отменено

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Проведение второго тура выборов главы Хакасии после того, как свою кандидатуру снял руководитель республики Виктор Зимин, назначено на 7 октября 2018 года, сообщили в субботу агентству "Интерфакс" в пресс-центре регионального избиркома.

"Состоялось заседание избирательной комиссии, на котором принято решение об аннулировании заявления Зимина об участии в выборах. Голосование, назначенное на 23 сентября, отменено", - сказал собеседник агентства в субботу.

"Следующее важное решение, которое мы приняли, это назначение даты выборов на 7 октября. Согласие Андрея Филягина для участия в нем получено", - добавил он.

Филягин - кандидат от "Справедливой России", в первом туре выборов занял третье место.

9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, а также директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

Коновалов обошел Зимина, набрав 44,81%. За Виктора Зимина проголосовали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался Андрей Филягин с 11,23% голосов, на четвертом - Александр Мяхар с 6,61%.

В минувшую пятницу вечером стало известно, что глава Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы республики. Во втором туре примет участие Коновалов и кандидат, занявший третье место в первом туре - Андрей Филягин.

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Теги: Россия, Хакасия

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