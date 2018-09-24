В КПРФ подтвердили участие Ищенко в новых выборах губернатора Приморья

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко продолжит борьбу за пост губернатора Приморского края; это было подтверждено в понедельник на его встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, сообщил первый зампред ЦК компартии Иван Мельников.

"Сегодня утром руководство КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым провело встречу с нашим кандидатом в губернаторы Приморского края Андреем Ищенко. По ее результатам мы подтверждаем нашу позицию, наше общее решение, что Андрей Сергеевич примет участие в повторных выборах губернатора", - сказал Мельников журналистам в понедельник.

Он добавил, что Зюганов планирует предложить президенту России назначить Ищенко временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края. "Считаем, на это есть все основания с учетом его выступления на выборах в первом туре", - подчеркнул Мельников.

16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней действующий губернатор Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. В крайизбирком поступило свыше двухсот жалоб на нарушения.

20 сентября избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов. В течение трех месяцев должно состояться повторное голосование - до 16 декабря.