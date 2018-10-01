Зюганов попросил главу СК проконтролировать расследование фальсификаций на выборах в Приморье

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина лично проконтролировать расследование фальсификаций в ходе второго тура выборов губернатора Приморского края.
Зюганов направил главе СК письмо, в котором просит "с учетом большого общественного резонанса взять на ваш контроль принятие решений (...) по информации о нарушениях избирательного законодательства в Приморском крае".
Глава КПРФ пояснил, что представители партии подали заявления о возбуждении уголовных дел в подразделения СК в Приморском крае, однако те не предприняли "каких-либо конкретных действий", "тогда как требуются незамедлительные меры по фиксации следов правонарушений и изъятию соответствующей документации".
По словам Зюганова, характер и масштабы нарушений на выборах 16 сентября в Приморье позволяют говорить о наличии признаков состава преступления в деятельности отдельных глав региональных администраций и руководителей избирательных комиссий.
"Наблюдателями зафиксированы факты, не оставляющие сомнений в том, что названные должностные лица предпринимали целенаправленные действия с целью искажения итогов народного волеизъявления в пользу одного из кандидатов", - говорится в письме.
Выборы в Приморском крае
В Приморском крае 9 и 16 сентября прошли в два тура выборы губернатора. Их итоги отменили из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.
Дата повторных выборов пока не назначена. Решение примут на внеочередном заседании краевого Законодательного собрания 16 октября. В полпредстве по ДФО уточнили, что голосование может пройти 16 или 23 декабря.
Тарасенко отказался от продолжения кампании и подал заявление о сложении полномочий врио главы края. Президент страны принял отставку и назначил на его место Олега Кожемяко, который до последнего времени занимал пост губернатора Сахалинской области. Кожемяко уже подтвердил свою готовность участвовать в приморских выборах, но в качестве самовыдвиженца.
20 сентября следственное управление СК РФ по Приморскому краю, комментируя информацию ряда СМИ о проведении процессуальных проверок по фактам нарушений, сообщило, что "в настоящее время следственными органами следственного управления проверки по сообщениям, связанным с выборами губернатора Приморского края, не проводятся, уголовные дела не расследуются".
При этом в региональном СК отметили, что ранее поступившие в следственное управление обращения о нарушении избирательного законодательства направлены в избирательную комиссию Приморского края для рассмотрения в соответствии с компетенцией.