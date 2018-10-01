Зюганов попросил главу СК проконтролировать расследование фальсификаций на выборах в Приморье

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина лично проконтролировать расследование фальсификаций в ходе второго тура выборов губернатора Приморского края.

Зюганов направил главе СК письмо, в котором просит "с учетом большого общественного резонанса взять на ваш контроль принятие решений (...) по информации о нарушениях избирательного законодательства в Приморском крае".

Глава КПРФ пояснил, что представители партии подали заявления о возбуждении уголовных дел в подразделения СК в Приморском крае, однако те не предприняли "каких-либо конкретных действий", "тогда как требуются незамедлительные меры по фиксации следов правонарушений и изъятию соответствующей документации".

По словам Зюганова, характер и масштабы нарушений на выборах 16 сентября в Приморье позволяют говорить о наличии признаков состава преступления в деятельности отдельных глав региональных администраций и руководителей избирательных комиссий.

"Наблюдателями зафиксированы факты, не оставляющие сомнений в том, что названные должностные лица предпринимали целенаправленные действия с целью искажения итогов народного волеизъявления в пользу одного из кандидатов", - говорится в письме.