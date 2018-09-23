Минобороны РФ поставило американцев в пример израильским летчикам

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Действия израильских ВВС выходят за рамки цивилизованных отношений, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На этом фоне действия израильских ВВС, совершенные в отношении российского самолета Ил-20, выходят за рамки цивилизованного построения отношений", - сказал Конашенков на брифинге в Москве.

"Представленные вам сегодня объективные данные событий 17 сентября говорят о том, что военное руководство Израиля либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров, понимавших, что их действия ведут к трагедии", - добавил представитель министерства.

Он напомнил, что Россия ни разу не применила в Сирии средства ПВО против израильской авиации, которая в ряде случаев представляла опасность для военнослужащих РФ.

Поведение израильских летчиков в Сирии кардинально отличается от действий американской авиации, констатировал Конашенков.

"У нас действует канал коммуникации для предотвращения инцидентов воздухе, где стороны заблаговременно оповещают друг друга о планах применения авиации в различных районах Сирии. Это позволяет своевременно принять меры по исключению любых ситуаций, несущих угрозы российским и американским военнослужащим как в воздухе, так и на земле", - добавил он.

"За время действия договоренностей командному центру ВВС Израиля было направлено 310 уведомлений о действиях ВКС России вблизи израильской территории. Вместе с тем израильская сторона давала уведомление лишь 25 раз, только непосредственно перед самими ударами", - сказал Конашенков.

Представитель Минобороны РФ вновь подчеркнул, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности.