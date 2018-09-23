Израиль вышел на связь с РФ только через 50 минут после поражения Ил-20 ракетой

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Израиль очистил зону бедствия российского самолета только через 50 минут после поражения Ил-20 ракетой сирийской ПВО, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Только в 22:53, то есть через 50 минут после поражения ракетой российского Ил-20, оперативный дежурный командного центра ВВС Израиля в звании полковник вышла на связь и сообщила, что информация о бедствии Ил-20 принята: "Мы очистили зону, если необходима помощь, мы готовы помочь", - заявил Конашенков на брифинге в воскресенье.

По его словам, дежурный офицер командования российской группировки в Сирии в 22:29 довел израильскому офицеру на командном пункте ВВС, что российский самолет Ил-20 терпит бедствие, требуем увести ваши средства из данного района, так как мы задействуем спасательные средства.

"Израильский офицер в звании лейтенант ответил, что информацию принял, доведу до командования. В 22:40 истребители F-16 ушли из данной зоны", - сказал Конашенков.

Он пояснил, что в 22:03 сирийская зенитная ракета поразила более крупную и ближнюю цель - самолет Ил-20. Командир экипажа доложил о пожаре на борту и начале экстренного снижения. В 22:07 отметка российского разведывательного самолета Ил-20 исчезла с экранов радиолокационных средств. При этом израильские самолеты не ушли в свое воздушное пространство, а остались в этом же районе и продолжали дежурство в воздухе до 22:40.

Конашенков подтвердил позицию Москвы о том, что вина за гибель самолета и находившихся на борту 15 человек лежит на Израиле.

"Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или о их непрофессионализме, или, как минимум о преступной халатности", - заявил он.

"Поэтому считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности", - сказал он.