Фургал вступит в должность губернатора Хабаровского края 28 сентября

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Инаугурация Сергея Фургала, победившего во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, состоится 28 сентября.

"Инаугурация состоится в ближайшую пятницу. У нас нет времени, чтобы оттягивать это мероприятие, необходимо как можно быстрее начать заниматься делами", - сказал Фургал журналистам.

Также Фургал сообщил, что в среду напишет заявление о снятии с себя полномочий депутата Государственной Думы седьмого созыва.

Сергей Фургал в среду присутствовал на заседании крайизбиркома, на котором были подведены официальные итоги повторного голосования 23 сентября.

"Я начну с острых социальных вопросов, это первое. Постараюсь, приложу все силы, думаю, получится", - сказал Фургал журналистам после заседания.

Он добавил, что займется также проблемами обманутых дольщиков и работников деревоперерабатывающего предприятия "Аркаим", оказавшегося в сложной финансовой ситуации. "Этот вопрос сегодня нельзя упускать ни на один день", - добавил избранный губернатор.

Сергей Фургал отметил, что в ходе предвыборной кампании он обещал в случае своего избрания решать вопросы здравоохранения. "Тоже буду его решать", - подчеркнул Фургал. Кроме того, новый губернатор намерен заняться тарифами на услуги ЖКХ. "Обязательно попрошу провести ревизию и Счетную палату провести срочный аудит", - сказал он.

В числе первоочередных он назвал также задачу разобраться с госдолгом региона.

"Начну разбираться со структурой долга, потому что те долги, которые имеет Хабаровский край, они могут утопить весь край. Всю структуру долга лично сам просмотрю и постараюсь при помощи федерального центра, конечно, либо значительно снизить долговую нагрузку, либо ее реструктуризировать", - добавил избранный губернатор.

Согласно официальным итогам, за кандидата от ЛДПР Сергея Фургала проголосовали 325 тыс. 566 избирателей (69,57%). За кандидата от "Единой России", действующего главу региона Вячеслава Шпорта отдали голоса 136 тыс. 873 избирателя (27,97%).

Явка на выборах составила 47,49% . В первом туре выборов 9 сентября явка была 36,09%. Повторное голосование было назначено на 23 сентября, так как никому из кандидатов не удалось преодолеть 50%-й порог. Фургал и Шпорт набрали тогда около 36% каждый.