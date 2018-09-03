Психолого-психиатрическую экспертизу сестрам Хачатурян проведут амбулаторно

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Психолого-психиатрическая экспертиза в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, будет проводиться амбулаторно, сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из них Ярослав Пакулин.

"Поскольку ни у одной из сестер не выявлено какое-либо психическое заболевание, их будут обследовать амбулаторно, а не стационарно - без госпитализации в специализированное медучреждение", - сказал защитник в понедельник.

По его словам, после психолого-психиатрической экспертизы будет проведена проверка на полиграфе. Пакулин напомнил, что сестры дали согласие на исследование посредством полиграфа для подтверждения правдивости их показаний.

Ранее защита настаивала на том, что убийство было совершено дочерьми в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе сексуального характера.

27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери в возрасте 17, 18 и 19 лет. Сестрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Останкинский суд столицы 2 августа заключил Крестину и Ангелину Хачатурян, а также их младшую сестру под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе номер шесть.