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Старшие сестры Хачатурян признаны вменяемыми

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Эксперты признали вменяемыми двух старших сестер Хачатурян - Крестину и Ангелину, обвиняемых в убийстве отца, сообщил "Интерфаксу" адвокат Алексей Липцер.

"Крестина и Ангелина признаны вменяемыми. Сейчас мы ждем, когда нас ознакомят с самим заключением, потому что мы его пока не видели - знаем только общий результат", - сказал агентству Липцер, защищающий Хачатурян.

Адвокат уточнил, что сестрам проводилась амбулаторная психиатрическая экспертиза в институте им. Сербского.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин, экспертиза в отношении его подзащитной установила, что в момент убийства отца она не отдавала отчет своим действиям. По его словам, таким образом, девушка может избежать уголовной ответственности, в случае если ее вина будет доказана, поскольку "такое психическое расстройство должно исключать преступность деяния".

В свою очередь, адвокат Липцер пояснил агентству, что дело младшей сестры в связи с полученными результатами психиатрических экспертиз в дальнейшем, скорее всего, будет расследоваться отдельно. "Должны выделять в ее отношении дело в отдельное производство", - сказал защитник.

Как сообщалось, 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Они рассказали, что на протяжении долгих лет терпели издевательства со стороны отца. По словам Ивана Мельникова - ответственного секретаря ОНК Москвы, члены которой навестили сестер в изоляторе временного содержания сразу после задержания, - рассказали правозащитникам, что "отец их не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал", и "говорят, что отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, что фактически использовал их как рабынь".

В настоящее время всем троим предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Останкинский суд Москвы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита сестер настаивает на том, что убийство было совершено дочерьми в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе сексуального характера. В то же время по данным информированного источника "Интерфакса", следствие полагает, что убийство было преднамеренным и, вероятно, спланированным сестрами.

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