В ЦИК РФ заявили о чистоте выборов в Хабаровском крае и Владимирской области

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - На выборах в Хабаровском крае и Владимирской области не было применения административного ресурса, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"В целом кампания в Хабаровском крае почти не было отмечено применения административного ресурса. Как при первом, так и при повторном голосовании", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она отметила, что "большинство претензий (по ходу проведения выборов - ИФ) было снято, отозвано заявителями". Всего было зарегистрировано девять жалоб по шести эпизодам, полностью они не подтвердились, а две жалобы по агитации рассматривают правоохранительные органы. "Когда были подведены итоги, все признали, что максимально честно прошли выборы", - сказала глава ЦИК.

По ее словам, также и во Владимирской области "удалось не допустить в любой форме применения административного ресурса, вброса протоколов".

Памфилова заявила, что голосование "прошло максимально открыто, достоверно, кампания была максимально чистая".

23 сентября кандидаты от ЛДПР одержали убедительную победу во втором туре губернаторских выборов в Хабаровском крае и во Владимирской области.

В Хабаровском крае после обработки 100% бюллетеней в поддержку кандидата от ЛДПР, депутата Госдумы Сергея Фургала высказались 69,57% избирателей. За "единоросса" Вячеслава Шпорта, возглавлявшего Хабаровский край с 2009 года, отдали голоса 27,97%.

Во Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов. Действующий губернатор области Светлана Орлова, представляющая "Единую Россию", набрала 37,46% голосов.