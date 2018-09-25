Сообщения о "наказании" КПРФ и ЛДПР за итоги выборов назвали провокацией

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сообщения о том, что КПРФ и ЛДПР будут "наказаны" за результаты губернаторских выборов являются фейком и носят провокационный характер, сказал "Интерфаксу" источник, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента.

"Мы можем согласиться с оценками лидера КПРФ Геннадия Зюганова о том, что подобного рода фейки могут распространять только провокаторы", - сказал источник, близкий к администрации президента.

По его словам, кандидаты от КПРФ и ЛДПР относятся к системной оппозиции и строго придерживались всех правил ведения предвыборных кампаний. "ЛДПР и КПРФ системно играли по правилам в течение этой кампании и помогли выпустить пар", - сказал собеседник агентства, подчеркнув, что все эти претенденты на губернаторские посты прошли так называемый муниципальный фильтр.

Газета "Ведомости" со ссылкой на источник сообщила, что "в качестве возможных ответных мер КПРФ и ЛДПР могут отказать в помощи при прохождении муниципального фильтра на следующих выборах, не согласовывать им регионы под выборы". Издание со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, утверждало, что ЛДПР и КПРФ "перешли через красную линию, по сути, стали внесистемной оппозицией и могут теперь разделить ее судьбу".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти сообщения безосновательными. "Они (публикации) не имеют под собой оснований. Абсолютно", - сказал Песков журналистам.

В понедельник 24 сентября Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский объявили, что их партии договорились о формировании коалиционных правительств в регионах, где недавно прошли выборы и представители "Единой России" не одержали победу: в Хабаровском крае, Хакасии, Владимирской области.