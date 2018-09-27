Приморский парламент определит дату повторных выборов губернатора

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты законодательного собрания Приморского края 16 октября проведут внеочередное заседание, где рассмотрят вопрос о назначении даты новых выборов губернатора Приморья, сообщил "Интерфаксу" председатель комитета по региональной политике и законности Законодательного собрания Приморского края Джамбулат Текиев.

"16 октября мы проведем внеочередное заседание, где назначим дату выборов", - сообщил Текиев.

Новые выборы в Приморье пройдут в 2018 году. Их необходимость возникла после того, как из-за многочисленных нарушений ЦИК России отменила результаты второго тура выборов губернатора Приморского края, состоявшиеся 16 сентября.