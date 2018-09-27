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"Единая Россия" готова поддержать врио губернатора Приморья на ближайших выборах

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Единая Россия" готова поддержать кандидатуру врио губернатора Приморья Олега Кожемяко на предстоящих выборах главы региона, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального отделения ЕР в четверг.

Партия выдвинет своего кандидата, но только после того, как определится дата выборов. "Чтобы провести процедуру по выдвижению кандидата на выборы губернатора. Приморского края нужно соблюсти ряд правил, предусмотренных законодательством. Ждем решение депутатов законодательного собрания края. Предполагаем, что они назначат внеочередное заседание, на котором будет назначена дата выборов", - подчеркнул представитель партии.

Позднее стало известно, что заседание для определения даты выборов состоится 16 октября.

Как сообщалось, 26 сентября президент РФ Владимир Путин назначил Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморского края и поддержал его намерение идти на выборы губернатора Приморья.

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Теги: Приморье, Олег Кожемяко, Единая Россия

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