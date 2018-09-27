Источник сообщил о скорой отставке оренбургского губернатора Берга

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Оренбургской области Юрий Берг может покинуть пост в связи с достижением предельного возраста, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Юрий Берг в ближайшее время может уйти в отставку по возрасту", - сказал собеседник агентства.

В то же время пресс-секретарь главы региона Сергей Шермецинский назвал данное сообщение "беспочвенными слухами".

"Информация не соответствует действительности, эти слухи беспочвенны", - заявил Шермецинский агентству в четверг.

Пресс-служба главы региона сообщает, что в четверг Берг в присутствии полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова принял участие в вводе в эксплуатацию 12 километров первого пускового комплекса автомобильной дороги "Обход Оренбурга", входящего в состав так называемого современного "Шелкового пути".

Бергу 65 лет - он родился 3 августа 1953 года. В октябре 2005 года он был избран главой Орска - второго по величине города Оренбургской области.

22 мая 2010 года Законодательным собранием Оренбургской области Берг был наделен полномочиями главы региона по представлению президента РФ Дмитрия Медведева, 15 июня 2010 года вступил в должность губернатора и с июля 2010 года возглавил правительство Оренбургской области.

14 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин поддержал решение Берга досрочно уйти в отставку и идти на выборы.

14 сентября 2014 года на выборах главы региона Берг заручился поддержкой 80,28% избирателей.

Срок полномочий главы Оренбуржья истекает в 2019 году.