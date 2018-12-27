Новым президентом ЦСР стал Александр Синицын из Deloitte

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Решением совета фонда "Центр стратегических разработок" Александр Синицын утвержден новым президентом ЦСР, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

До перехода в ЦСР Александр Синицын возглавлял сектор финансового рынка и инвестиций в департаменте налогообложения и права компании Deloitte.

Предыдущий президент ЦСР Павел Кадочников еще в ноябре заявлял, что покинет эту должность после ухода из председателей совета ЦСР Алексея Кудрина.

Как сообщалось, 19 ноября 2018 г. совет ЦСР избрал своим новым председателем министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который сменил на этом посту главу Счетной палаты Алексея Кудрина. Министерство экономического развития вошло в состав учредителей ЦСР.

Говоря о задачах ЦСР на новом этапе, Орешкин тогда отмечал, что "они связаны с тем, как будет развиваться наша страна в среднесрочной перспективе, с тем, как достигаются те национальные цели развития, которые установлены указом президента". "Будет вопрос мониторинга этой динамики. Главное - это анализ того, как мы движемся", - говорил министр.