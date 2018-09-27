Врио губернатора Приморского края Кожемяко пойдет на выборы самовыдвиженцем

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко пойдет на выборы главы этого региона как самовыдвиженец. Об этом он заявил в четверг в новостях канала "Россия-24".

"Пойду как самовыдвиженец. Я заявил о готовности идти на выборы, поэтому и пойду как самовыдвиженец", - сказал он.

При этом выразил надежду, что его кандидатуру поддержит не только "Единая Россия", но и другие партии, "в которых объединяются и консолидируются мнения людей Приморского края".

26 сентября президент Владимир Путин назначил Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморского края и поддержал его намерение идти на выборы губернатора региона.

Это четвертый регион Дальнего Востока, который возглавил Кожемяко. В разные годы он был губернатором Корякского автономного округа, Амурской и Сахалинской областей.

Второй тур выборов губернатора Приморья, который прошел в середине сентября, завершился скандалом. Кандидат от "Единой России", врио главы региона Андрей Тарасенко получил во втором туре 49,55% голосов против 48,06% - у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. При этом по итогам подсчета 95% голосов Ищенко опережал Тарасенко на 5% (51,61% против 45,79%). После взаимных обвинений и поступления в крайизбирком более 200 жалоб на нарушения ЦИК рекомендовал отменить выборы, что и было сделано. Новые выборы должны пройти до 16 декабря.

Комментируя смену прио главы региона заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев заявил "Интерфаксу", что повторные выборы губернатора Приморья пройдут, как и планировалось, в течение трех месяцев.