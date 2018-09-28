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Врио губернатора Приморья Кожемяко представлен коллективу администрации края

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер правительства России, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев представил коллективу администрации Приморского края нового временно исполняющего обязанности главы региона Олега Кожемяко, передал корреспондент агентства "Интерфакс" в пятницу.

"Приморье - это особый регион, восточные ворота России. Сегодня в Приморье приходит 47 процентов от общих инвестиций, которые приходят на Дальний Восток. А Дальний Восток является лидером по привлечению инвестиций в России. Но очень много еще надо сделать для того, чтобы эти инвестиции сказались на жизни людей. Чтобы повысилось качество здравоохранения, образования, были отремонтированы существующие и построены новые дороги", - сказал Трутнев.

Он заявил, что у нового врио губернатора будет много работы.

"Я уверен в том, что Олег Николаевич (Кожемяко-ИФ) с этой работой справится. Необходимо реализовать все те задачи, поставленные президентом, создать лучшие условия для жизни людей. Будем помогать, работать вместе", - сказал Трутнев.

На эту должность Олега Кожемяко, возглавлявшего Сахалинскую область, назначил в минувшую среду президент РФ Владимир Путин.

В Приморском крае 9 и 16 сентября прошли в два тура выборы губернатора. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией", и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Дата повторных выборов пока не назначена. Решение будет принято на внеочередном заседании краевого Законодательного собрания 16 октября.

Олег Кожемяко намерен участвовать в выборах губернатора Приморья в качестве самовыдвиженца.

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Теги: Россия, Приморье

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