В сгоревшем иркутском мебельном центре не было системы пожаротушения

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Собственник сгоревшего мебельного центра "Мебель-сити" в Иркутске после проверки, прошедшей три года назад, не смонтировал автоматическую систему пожаротушения в здании, сообщило Главное управление МЧС по Иркутской области.

В 2015 году инспекторы в ходе проверки установили, что в "Мебель-сити" отсутствовала система пожаротушения, а помещения не были оборудованы противопожарным водоснабжением, были проблемы и с эвакуационными путями, говорится в сообщении.

"В течение срока, данного для устранения нарушений, собственниками была проведена независимая оценка пожарного риска объекта, на основании которой было выдано заключение об отсутствии каких-либо нарушений. Очередная проверка здания на соответствие противопожарным требованиям должна была состояться в 2019 году", - отмечается в документе.

По данным МЧС, быстрому распространению огня способствовала "значительная нагрузка горючего материала в помещениях и сложная конструктивная особенность здания".

Пожар в "Мебель-сити", одном из крупнейших в городе, произошел в ночь на понедельник. Общая площадь пожара составила 6,8 тыс. кв. метров. Здание фактически уничтожено огнем. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.