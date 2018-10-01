В иркутском грузовом речном порту произошел пожар

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Производственное здание загорелось в понедельник на берегу реки Ангары в предместье Иркутска, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Там уточнили, что пожар произошел по адресу улица Сурнова, 29, где находится Иркутский грузовой речной порт, принадлежащий Восточно-Сибирскому речному пароходству (ВСРП).

"Горит на площади 600 кв. метров. Работаем по 2-му номеру. Информации о погибших и пострадавших нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее в Иркутске произошел еще один крупные пожар - практический полностью сгорел крупный мебельный центр "Мебель-сити". Общая площадь пожара составила 6,8 тыс. кв. метров, никто не пострадал.