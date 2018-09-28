Сенцов доставлен из колонии в больницу для обследования

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Осужденный в России по обвинению в терроризме украинский режиссер Олег Сенцов вывезен из колонии в городскую больницу для планового обследования, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"В связи с плановым обследованием 28.09.2018 осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня Совет по правам человека со ссылкой на ФСИН сообщил, что состояние здоровья Сенцова, который держит голодовку более четырех месяцев, остается стабильным.

"Состояний, угрожающих жизни пациента, медицинских показаний для принудительного кормления не установлено", - говорится в письме главы СПЧ Михаила Федотова уполномоченному украинской Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. С 14 мая 2018 года Сенцов держит голодовку с требованием отпустить украинцев, удерживаемых в РФ. Прошение о помиловании Сенцова, направленное его матерью, не было принято к рассмотрению.