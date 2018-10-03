Избирком Хакасии во второй раз перенес второй тур губернаторских выборов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия республики Хакасия приняла техническое решение отменить проведение 7 октября второго тура выборов губернатора региона, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального избиркома в среду.

"По итогам заседания избирательной комиссии было принято решение отменить регистрацию в качестве кандидата Андрея Финягина и отменить проведение второго утра выборов 7 октября", - сказал представитель избиркома.

По его словам, в четверг избирком примет решение о регистрации в качестве кандидата Александра Мяхара и рассмотрит вопрос о назначении второго утра выборов на 21 октября.

9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Виктор Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, директор ООО "Современные технологии" Александр Мяхар от регионального отделения "Партии роста".

Коновалов занял первое место, набрав 44,81%. За Зимина проголосовали 32,42% избирателей. На третьем месте оказался Филягин с 11,23% голосов, на четвертом - Мяхар с 6,61%.

Второй тур выборов был назначен на 23 сентября, в нем должны были участвовать Коновалов и Зимин, однако 21 сентября Зимин снял кандидатуру с выборов главы республики. В результате второй тур выборов главы Хакасии был назначен на 7 октября. В нем ожидалось участие Коновалова и Филягина. Однако во вторник стало известно, что Филягин, занявший третье место в первом туре, также снялся с выборов.

После этого в ЦИК РФ сообщали, что второй тур голосования на выборах в Хакасии состоится 21 октября. В нем примут участие Коновалов и Мяхар.