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Силовики в Ингушетии открыли стрельбу в воздух для разгона протестующих

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Акции протеста проходят на фоне принятия в первом чтении законопроекта о границе с Чечней

Силовики в Ингушетии открыли стрельбу в воздух для разгона протестующих
Архивное фото
Фото: АР/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В столице Ингушетии Магасе сотрудники правоохранительных органов начали стрелять в воздух для разгона несогласованной с властями акции протеста против ратификации соглашения о границе с Чечней, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Сотрудники силовых структур применили огнестрельное оружие для разгона собравшихся на митинг у административных зданий парламента и резиденции главы в Магасе. Правоохранители стреляли в воздух, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, участники акции, тем не менее, отказались покидать центральную площадь Магаса и требуют от парламентариев разъяснить решение об утверждении соглашения.

В Ингушетии наблюдаются сбои в работе мобильной связи и интернета.

Ранее сообщалось, что у здания Народного собрания Ингушетии, несмотря на предостережения полиции, проходит акция протеста против ратификации соглашения об установлении границ с Чеченской республикой.

В четверг депутаты Народного собрания Ингушетии приняли в первом чтении законопроект "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой ". Ранее парламент получил отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чеченской республикой парламентом без проведения референдума.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Недовольные этим решением десятки молодых людей попытались провести несанкционированные акции протеста при въезде в Магас и в городе Сунжа.

1 октября полиция возбудила два уголовных дела об оскорблении представителя власти по видеообращениям в интернете в связи с установлением границы между Ингушетией и Чеченской республикой.

Во вторник Магасский районный суд на 12 суток арестовал двух жителей республики, участвовавших в несанкционированных акциях протеста. У нескольких активистов, в том числе у лидера регионального отделения "Яблока" Руслана Муцольгова, были проведены обыски.

Для усиления мер безопасности в Ингушетию были направлены дополнительные силы правоохранительных органов из регионов СКФО.

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Теги: Ингушетия, Чечня

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