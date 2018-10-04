Участники митинга в Ингушетии не стали выслушивать вышедшего к ним Евкурова

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров вышел к участникам несогласованной с властями акции протеста против ратификации ингушским парламентом соглашения об установлении границ с Чеченской республикой, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс".

Участники акции не стали выслушивать руководителя региона. Они пообщались с несколькими депутатами парламента, которые пообещали разъяснить ситуацию с утверждением соглашения об установлении границы с Чечней.

Несмотря на призывы властей и силовиков, люди не расходятся и требуют вынести вопрос установления границы между двумя субъектами на референдум.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов начали стрелять в воздух для разгона несогласованной с властями акции протеста в Магасе.

Силовики стреляют в воздух у парламента Ингушетии и эвакуируют депутатов парламента pic.twitter.com/U9S67OI0OA — Лиза Фохт (@lizafoht) 4 октября 2018 г.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Недовольные этим решением десятки молодых людей попытались провести несанкционированные акции протеста при въезде в Магас и в городе Сунжа.

1 октября полиция возбудила два уголовных дела об оскорблении представителя власти по видеобращениям в интернете в связи с установлением границы между Ингушетией и Чеченской республикой.

Во вторник Магасский районный суд на 12 суток арестовал двух жителей республики, участвовавших в несанкционированных акциях протеста. У нескольких активистов, в том числе у лидера регионального отделения "Яблока" Руслана Муцольгова, были проведены обыски.