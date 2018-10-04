Чайка выразил соболезнования родным своего погибшего заместителя Карапетяна

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Юрий Чайка соболезнует родным и близким своего погибшего в авиакатастрофе заместителя Саака Карапетяна.

"Мы будем помнить его как честного, мудрого, открытого, светлого и жизнерадостного человека, до конца исполнившего свой долг перед Отечеством. Светлая память о Сааке Альбертовиче навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Частный вертолет АS-350 разбился вечером 3 октября в Костромской области около деревни Вонышево Солигаличского района. Погибли по разным данным, три или четыре человека. Позднее стало известно, что среди погибших - заместитель генпрокурора РФ Карапетян, находившийся в отпуске.