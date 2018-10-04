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В Росгвардии сообщили подробности переговоров Золотова с мужчиной, угрожавшим взрывом у стен Кремля

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Росгвардии подтвердили, что директор ведомства Виктор Золотов накануне лично вел переговоры с мужчиной, угрожавшим взорвать газовый баллон на Васильевском спуске в центре Москвы.

"Прибывшие представители спецслужб вступили с правонарушителем в переговоры для мирного разрешения инцидента, однако гражданин Шалай твердо настаивал на выдвинутых требованиях о встрече с генералом Золотовым, выражая явные намерения на осуществление подрыва в случае невыполнения его условий",- говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

Представители спецслужб связались с Золотовым и проинформировали его о ситуации, после чего главком незамедлительно прибыл на место происшествия. "Директор Росгвардии вступил в словесный контакт с нарушителем",- заявили в ведомстве.

По данным Росгвардии, Шалай пояснил, что длительное время пытался встретиться с президентом РФ, чтобы проинформировать его о проблемах в пенитенциарной системе.

"Получив подтверждение о наличии в салоне автомашины рюкзака с взрывным устройством и газового баллона, директор Росгвардии заручился согласием нарушителя о необходимости их обезвреживания, после чего подошел к машине, открыл дверь, извлек тяжелый рюкзак и газовый баллон с заднего сиденья и передал его сотрудникам специальных служб для проверки", - рассказали в Росгвардии.

"Затем по просьбе Шалая они с директором Росгвардии сели в машину нарушителя, где продолжили беседу, в ходе которой генерал высказал сожаление относительно избранного Шалаем противоправного способа донесения информации до руководства страны. По окончании беседы директор Росгвардии попросил Шалая выйти из автомашины, где тот был задержан сотрудниками правоохранительных органов",- сообщили в ведомстве.

Пресс-служба отметила со ссылкой на официальное заявление Золотова, что он никогда не участвовал ни в каких срежиссированных действиях и PR-акциях.

Накануне столичная полиция остановила автомобиль, водитель которого в нарушение требований запрещающего дорожного знака выехал на Васильевский спуск. "Сотрудникам полиции мужчина сообщил, что в машине находится взрывоопасный предмет", - заявили в пресс-службе.

По данным МВД, на место прибыли представители руководства правоохранительных органов и экстренных служб. "После беседы с ними мужчина сдался сотрудникам полиции", - сообщали в МВД.

Позднее советник Золотова Александр Хинштейн сообщил, что мужчина, заехавший на Васильевский спуск и заявивший, что у него машине взрывоопасный предмет, сдался полиции после разговора с главой Росгвардии.

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Теги: Виктор Золотов, Москва

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