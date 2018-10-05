Суд в Москве арестовал мужчину, угрожавшего взрывом у стен Кремля

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы отправил под арест жителя Приморья Дмитрия Шалая, угрожавшего взорвать газовый баллон на Васильевском спуске в центре Москвы три дня назад.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении подозреваемого Шалая меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 декабря 2018 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юлия Сухинина в пятницу.

По ее словам, в отношении Шалая возбуждено уголовное дело о хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Если дело мужчины дойдет до суда, ему грозит наказание на срок до семи лет лишения свободы.

Во вторник, 3 октября, столичная полиция остановила автомобиль, водитель которого в нарушение требований запрещающего дорожного знака выехал на Васильевский спуск. Сотрудникам полиции мужчина сообщил, что в машине находится взрывоопасный предмет. После беседы с сотрудниками правоохранительных органов он сдался.

Позднее советник главы Росгвардии Виктора Золотова Александр Хинштейн заявил, что мужчина решил сдаться после разговора с руководителем ведомства Виктором Золотовым.