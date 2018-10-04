Ингушские депутаты заявили о фальсификации итогов голосования о границе с Чечней

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Более десяти депутатов Народного собрания Ингушетии заявили о фальсификациях при голосовании по республиканскому законопроекту об утверждении соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней.

"Мы, нижеподписавшиеся депутаты Народного собрания, заявляем, что на заседании парламента об утверждении проекта закона республики "Об утверждении соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой 4 октября 2018 года голосовали против принятия указанного выше законопроекта", - озвучил заявление парламентариев депутат Народного собрания региона Закрий Мамилов во время митинга в Магасе.

Он сообщил имена более десяти депутатов, которые подписали это заявление.

Кроме того, депутат заявил, что большинство из принявших участие в голосовании высказались против утверждения соглашения. "Результаты голосования сфальсифицированы, процедура голосования проведена с нарушением регламента Народного собрания тайного голосования. ... 17 человек голосовали против принятия данного закона", - утверждает парламентарий.

Он отметил, что соответствующее заявление парламентариев будет направлено в адрес исполняющего обязанности председателя Народного собрания республики Якуба Картоева и управления Минюста по Ингушетии.

Ранее сообщалось, что депутаты Народного собрания Ингушетии приняли в первом чтении законопроект "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой ". Всего на заседании присутствовали 25 депутатов, за законопроект проголосовали 17, три депутата высказались против, еще пятеро воздержались.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.