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Глава Ингушетии подписал закон о границе с Чечней

Есть обновление от 21:39

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал республиканский закон об установлении административной границы между республиками, сообщили в четверг агентству "Интерфакс" в пресс-службе главы региона.

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"Евкуров сегодня подписал закон об определении границы с Чеченской республикой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в соответствии с двусторонним соглашением в течение трех месяцев с момента вступления документа в силу регионам нужно привести в соответствие местные законодательные акты, устанавливающие границы между субъектами.

Ранее сообщалось, что депутаты Народного собрания Ингушетии приняли в первом чтении законопроект "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой".

Всего на заседании присутствовали 25 депутатов. Как сообщалось, за законопроект проголосовали 17, три депутата высказались против, еще пятеро воздержались. Однако позднее ряд парламентариев пожаловались на фальсификацию при подсчете результатов голосования по установлению границы с Чечней.

Ранее парламент получил отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чеченской республикой парламентом без проведения референдума.

Заседание Народного собрания проходило в четверг на фоне несанкционированной акции протеста в Магасе против установления границы между Ингушетией и Чеченской республикой перед резиденцией главы республики. По данным республиканского МВД, в акции принимают участие около 2 тыс. человек, организаторы утверждают, что их в три раза больше.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Недовольные этим решением десятки молодых людей попытались провести несанкционированные акции протеста при въезде в Магас и в городе Сунжа.

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Теги: Ингушетия, Чечня

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