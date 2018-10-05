На митинге в Магасе начали сбор подписей за отставку правительства Ингушетии

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В столице Ингушетии Магасе, где больше суток продолжается митинг против договора о границе с Чечней, начали собирать подписи за отставку правительства Ингушетии, сообщил "Интерфаксу" источник в религиозных кругах республики.

Один из лидеров протестов призвал собравшихся на площади в центре Магаса не проявлять агрессию. "Он сообщил, что состоялся диалог с правоохранительными органами, призвал вести себя спокойно и не нарушать порядок", - сказал собеседник агентства.

Не согласованная с властями акция протеста против утверждения соглашения об установлении административной границы с Чеченской республикой началась в Магасе накануне утром.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Недовольные этим решением десятки молодых людей попытались провести несанкционированные акции протеста при въезде в Магас и в городе Сунжа.

4 октября депутаты Народного собрания Ингушетии приняли законопроект "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой". Всего на заседании присутствовали 25 депутатов. Как сообщалось, за законопроект проголосовали 17, три депутата высказались против, еще пятеро воздержались. Однако позднее некготорые парламентарии пожаловались на фальсификацию при подсчете результатов голосования.

Ранее парламент получил отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения парламентом без проведения референдума.

Вечером 4 октября глава Ингушетии подписал республиканский закон об установлении административной границы между республиками. В соответствии с двусторонним соглашением в течение трех месяцев с момента вступления документа в силу регионам нужно привести в соответствие местные законодательные акты, устанавливающие границы между субъектами.