В России Протесты в Ингушетии против договора о границе с Чечней

Участникам митинга в Магасе пригрозили увольнением с госслужбы

Есть обновление от 14:59

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сотрудников одного из ведомств Ингушетии предупредили о последствиях участия в несанкционированных акциях протеста против соглашения о границе с Чечней, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

В РоссииСиловики в Ингушетии открыли стрельбу в воздух для разгона протестующихСиловики в Ингушетии открыли стрельбу в воздух для разгона протестующихЧитать подробнее

"Сегодня несколько ребят пришли на работу в 9 утра без опоздания, приняв участие в митинге в Магасе. Глава ведомства провел с ними разъяснительную беседу о недопустимости участия в подобных акциях, несмотря на то, что госслужащие присутствовали на площади после рабочего дня. Руководитель пригрозил подчиненным наказанием за такое поведение вплоть до увольнения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на центральной площади столицы республики Магаса продолжается митинг.

"Представители духовенства во время пятничной проповеди призвали жителей республики проявить гражданскую активность и выйти на акцию. Сами протестующие совершили коллективную пятничную молитву прямо на площади. Охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники полиции, никаких столкновений не наблюдается", - добавил собеседник агентства.

Между тем, в республиканской прокуратуре агентству сообщили, что, по данным органов исполнительной власти республики и мэрии Магаса, уведомлений о проведении митинга не поступало. В связи с этим участников акции предупреждают о незаконности их действий.

Протесты в Ингушетии

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Недовольные этим решением десятки молодых людей попытались провести несанкционированные акции протеста при въезде в Магас и в городе Сунжа.

4 октября депутаты Народного собрания Ингушетии приняли законопроект. Всего на заседании присутствовали 25 депутатов. Как сообщалось, "за" проголосовали 17, три депутата высказались против, еще пятеро воздержались. Однако позднее ряд парламентариев пожаловался на фальсификацию при подсчете результатов голосования.

Ранее парламент получил отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против принятия соглашения без проведения референдума.

Вечером 4 октября глава Ингушетии подписал республиканский закон об установлении административной границы между республиками. В соответствии с двусторонним соглашением в течение трех месяцев с момента вступления документа в силу регионам нужно привести в соответствие местные законодательные акты, устанавливающие границы между субъектами.

Утром в четверг в центре Магаса начался несанкционированный митинг. МВД насчитало на нем около 2 тыс. человек, организаторы утверждают, что их в три раза больше. Ночью люди не разошлись - многие заночевали в своих машинах и на уличных скамейках, которые перенесли с аллеи имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова, расположенной неподалеку. В ряде местных школ отменили занятия. Люди не планируют расходиться в течение дня.

Основное требование протестующих - вынести вопрос об установлении границы между Ингушетией и Чеченской республикой на референдум. На митинге начался сбор подписей за отставку правительства Ингушетии.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Ингушетия, Магас

Новости по теме

В России
Участники митинга в Магасе начали расходитьсяУчастники митинга в Магасе начали расходиться
По оценкам очевидцев, на площади остается около шести тысяч человекПодробнее
 Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400
Документ подписан в ходе визита президента РФ в ДелиПодробнее
 Сенцов прекратил голодовкуСенцов прекратил голодовку
Для возвращения осужденного режиссера к нормальной жизни диетологи разработали специальную программуПодробнее
 Число погибших в ДТП с маршруткой под Тверью выросло до 13 человекЧисло погибших в ДТП с маршруткой под Тверью выросло до 13 человек
Ранее сообщалось о 10 погибших и четырех пострадавшихПодробнее
Южная Корея сняла запрет на заход в свои порты судов "Гудзона"Южная Корея сняла запрет на заход в свои порты судов "Гудзона"
Ранее сообщалось, что меры были приняты в связи с санкциями со стороны СШАПодробнее
 В Южной Корее запретили судам компании "Гудзон" заходить в порты из-за санкций СШАВ Южной Корее запретили судам компании "Гудзон" заходить в порты из-за санкций США
Дирекция судовладельца уже обратилась в посольство РФПодробнее
 Рябков увидел дополнительный предлог для санкций в новых обвинениях СШАРябков увидел дополнительный предлог для санкций в новых обвинениях США
Новые обвинения, по заявлению заглавы МИД, отравляют российско-американские отношенияПодробнее
 Российским военным оставят ушанки, переименовав их в шапкиРоссийским военным оставят ушанки, переименовав их в шапки
Как оказалось, конструкция выдаваемых военным головных уборов не изменится, но назваться они будут уже по-другомуПодробнее
 Силовики в Ингушетии открыли стрельбу в воздух для разгона протестующихСиловики в Ингушетии открыли стрельбу в воздух для разгона протестующих
Акции протеста проходят на фоне принятия в первом чтении законопроекта о границе с ЧечнейПодробнее
 Российская армия начала избавляться от ушанок и пилотокРоссийская армия начала избавляться от ушанок и пилоток
Военным больше не будут выдавать шерстяные пилотки, а ушанки заменят шапкамиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью6 фото
05 октября
Столкновение маршрутки и автобуса под Тверью
Фотохроника 4 октября6 фото
04 октября
Фотохроника 4 октября
Международный автосалон в Париже13 фото
04 октября
Международный автосалон в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГлава Интерпола пропал в КитаеВ миреНобелевскую премию мира получили хирург Денис Муквеге и бывшая пленница ИГ Надя МурадВ РоссииРоссия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400МоскваМиГ-29 разбился в ПодмосковьеВ РоссииСенцов прекратил голодовкуВ РоссииЧисло погибших в ДТП с маршруткой под Тверью выросло до 13 человек

Участники митинга в Магасе начали расходиться

Участники митинга в Магасе начали расходитьсяПо оценкам очевидцев, на площади остается около шести тысяч человек Подробнее

Глава Россельхознадзора усомнился в полном закрытии Петелинской птицефабрики

Месси вновь признан игроком недели в Лиге чемпионов

Силуанов заявил о готовности РФ присоединиться к европейской альтернативе SWIFT

"Газпром энергохолдинг" задумался о приобретении контрольной доли в "Т Плюс"

Террористы потребовали контроль над дорогами в обмен на свой уход из Идлиба

Миодраг Божович стал новым главным тренером ФК "Крылья Советов"

У ГУМа высадят новые взрослые липы

Участникам митинга в Магасе пригрозили увольнением с госслужбы

Медведев опробовал новую фотокамеру "Зенит М" на подмосковном заводе

Семь человек пострадали при обрушении лесов на стройке в Москве

На митинге в Магасе начали сбор подписей за отставку правительства Ингушетии

Жители республики со вчерашнего утра проводят акцию против договора о границе в Чечней Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');