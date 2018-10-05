Участникам митинга в Магасе пригрозили увольнением с госслужбы

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сотрудников одного из ведомств Ингушетии предупредили о последствиях участия в несанкционированных акциях протеста против соглашения о границе с Чечней, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
"Сегодня несколько ребят пришли на работу в 9 утра без опоздания, приняв участие в митинге в Магасе. Глава ведомства провел с ними разъяснительную беседу о недопустимости участия в подобных акциях, несмотря на то, что госслужащие присутствовали на площади после рабочего дня. Руководитель пригрозил подчиненным наказанием за такое поведение вплоть до увольнения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на центральной площади столицы республики Магаса продолжается митинг.
"Представители духовенства во время пятничной проповеди призвали жителей республики проявить гражданскую активность и выйти на акцию. Сами протестующие совершили коллективную пятничную молитву прямо на площади. Охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники полиции, никаких столкновений не наблюдается", - добавил собеседник агентства.
Между тем, в республиканской прокуратуре агентству сообщили, что, по данным органов исполнительной власти республики и мэрии Магаса, уведомлений о проведении митинга не поступало. В связи с этим участников акции предупреждают о незаконности их действий.
Протесты в Ингушетии
26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.
Недовольные этим решением десятки молодых людей попытались провести несанкционированные акции протеста при въезде в Магас и в городе Сунжа.
4 октября депутаты Народного собрания Ингушетии приняли законопроект. Всего на заседании присутствовали 25 депутатов. Как сообщалось, "за" проголосовали 17, три депутата высказались против, еще пятеро воздержались. Однако позднее ряд парламентариев пожаловался на фальсификацию при подсчете результатов голосования.
Ранее парламент получил отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против принятия соглашения без проведения референдума.
Вечером 4 октября глава Ингушетии подписал республиканский закон об установлении административной границы между республиками. В соответствии с двусторонним соглашением в течение трех месяцев с момента вступления документа в силу регионам нужно привести в соответствие местные законодательные акты, устанавливающие границы между субъектами.
Утром в четверг в центре Магаса начался несанкционированный митинг. МВД насчитало на нем около 2 тыс. человек, организаторы утверждают, что их в три раза больше. Ночью люди не разошлись - многие заночевали в своих машинах и на уличных скамейках, которые перенесли с аллеи имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова, расположенной неподалеку. В ряде местных школ отменили занятия. Люди не планируют расходиться в течение дня.
Основное требование протестующих - вынести вопрос об установлении границы между Ингушетией и Чеченской республикой на референдум. На митинге начался сбор подписей за отставку правительства Ингушетии.