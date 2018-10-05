Участникам митинга в Магасе пригрозили увольнением с госслужбы

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сотрудников одного из ведомств Ингушетии предупредили о последствиях участия в несанкционированных акциях протеста против соглашения о границе с Чечней, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"Сегодня несколько ребят пришли на работу в 9 утра без опоздания, приняв участие в митинге в Магасе. Глава ведомства провел с ними разъяснительную беседу о недопустимости участия в подобных акциях, несмотря на то, что госслужащие присутствовали на площади после рабочего дня. Руководитель пригрозил подчиненным наказанием за такое поведение вплоть до увольнения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на центральной площади столицы республики Магаса продолжается митинг.

"Представители духовенства во время пятничной проповеди призвали жителей республики проявить гражданскую активность и выйти на акцию. Сами протестующие совершили коллективную пятничную молитву прямо на площади. Охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники полиции, никаких столкновений не наблюдается", - добавил собеседник агентства.

Между тем, в республиканской прокуратуре агентству сообщили, что, по данным органов исполнительной власти республики и мэрии Магаса, уведомлений о проведении митинга не поступало. В связи с этим участников акции предупреждают о незаконности их действий.