Митинг в Магасе против границы с Чечней длится уже больше суток

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В столице Ингушетии Магасе продолжается не согласованная с властями акция протеста против утверждения соглашения об установлении административной границы с Чеченской республикой, сообщили в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

"По информации на 10:30, собравшиеся продолжают митинговать. Акция проходит на центральной площади Алания перед административными зданиями резиденции главы Ингушетии, республиканского парламента и правительства. Несмотря на дождливую погоду, участники не стали расходиться, принесли из дома теплую одежду, дождевики, палатки. К утру подвезли горячую еду", - сказал собеседник агентства.

По его словам, люди ночевали в своих машинах и на уличных скамейках, которые перенесли с аллеи имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова, расположенной неподалеку.

При этом он отметил, что нарушений общественного порядка не наблюдается.

В акции принимают участие представители ингушского муфтията, совета тейпов, общественных и молодежных организаций. Среди участников есть женщины и старики.

Основное требование протестующих - вынести вопрос об установлении границы между Ингушетией и Чеченской республикой на референдум.

Коллективный намаз

"Сюда же молодые люди подвезли ковры для совершения коллективной пятничной молитвы. Судя по всему, участники не собираются расходиться в течение дня. В ряде местных школ отменили занятия", - добавил источник.

Другой источник в религиозных кругах республики сообщил "Интерфаксу", что "на площади в центре Магаса готовится коллективный намаз". По его данным, "на молитву собираются от четырех до восьми тысяч человек".

Он подчеркнул, что акция носит исключительно мирный характер. "Все органы власти оповещены о предстоящей молитве, ситуация полностью контролируется. Акция будет мирной и носит традиционный характер для пятничного намаза", - сказал собеседник агентства.

Безопасность населения силовые структуры обеспечивают в полном объеме.

Соглашение о границе

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Недовольные этим решением десятки молодых людей попытались провести несанкционированные акции протеста при въезде в Магас и в городе Сунжа.

4 октября депутаты Народного собрания Ингушетии приняли законопроект "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой". Всего на заседании присутствовали 25 депутатов. Как сообщалось, за законопроект проголосовали 17, три депутата высказались против, еще пятеро воздержались. Однако позднее ряд парламентариев пожаловался на фальсификацию при подсчете результатов голосования.

Ранее парламент получил отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чеченской республикой парламентом без проведения референдума.

Вечером 4 октября глава Ингушетии подписал республиканский закон об установлении административной границы между республиками. В соответствии с двусторонним соглашением в течение трех месяцев с момента вступления документа в силу регионам нужно привести в соответствие местные законодательные акты, устанавливающие границы между субъектами.

Заседание Народного собрания проходило на фоне несанкционированной акции протеста в Магасе. По данным республиканского МВД, в акции принимают участие около 2 тыс. человек, организаторы утверждают, что их в три раза больше. Митинг, начавшийся в четверг в 8:00, продолжается до сих пор.