В РФ задумались о подключении заказных и межрегиональных автобусов к системе "Платон"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Перевозчики, осуществляющие заказные и межрегиональные рейсы в России, в целях контроля за безопасностью могут быть подключены к системе "Платон", сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих в пятницу в Махачкале.

"Мы сейчас продумываем такой подход, чтобы все те, кто осуществляет перевозки автобусами, заказными и межрегиональными, оборудовали свои автобусы устройствами системы "Платон", чтобы мы могли четко понимать, где на дороге такие перевозчики, куда они едут, зарегистрировались ли они, соблюдают ли требования безопасности", - сказал министр, комментируя ситуацию с ДТП в Тверской области.

"И если это нелегальные перевозчики, мы могли бы их отследить и прекратить незаконное осуществление деятельности", - добавил он. По мнению Дитриха, это позволит существенно упорядочить рынок пассажирских перевозок, а перевозчиков, которые не соблюдают требования безопасности, "с рынка просто выгнать".

"Мы достаточно давно и плотно занимаемся вопросами аварийности при осуществлении автобусных перевозок. Не так давно был принят федеральный закон, по которому заказные перевозки, как и регулярные, лицензируются", - отметил министр. "Но, к сожалению, как мы увидели по сегодняшней ситуации в Тверской области, это не всегда спасает от беспечности, неблагонадежности и тех, кто не очень любит соблюдать закон", - сказал Дитрих.

Утром 5 октября в районе деревни Некрасово на трассе Тверь - Ржев произошло лобовое столкновение микроавтобуса "Форд", осуществлявшего заказные перевозки, и автобуса ЛИАЗ компании "Тверьавтотранс". Микроавтобус выехал на встречную полосу, по которой двигался рейсовый автобус. В результате погибли 13 человек - все они пассажиры "Форда". Трое пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы.