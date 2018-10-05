Состояние трех пострадавших в ДТП с автобусами под Тверью оценили как стабильно тяжелое

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Пострадавшие в ДТП в Тверской области, в результате которого погибли 13 человек, находятся в стабильно тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

В больницы доставлены трое пострадавших, медики делают все возможное, чтобы спасти их жизни, сказал губернатор в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Губернатор отметил, что на место происшествия выехал министр здравоохранения Тверской области.

В департаменте здравоохранения Тверской области "Интерфаксу" подтвердили информацию о трех госпитализированных. "Три человека доставлены в клиническую больницу скорой помощи после автоаварии в Тверской области. У пострадавших разные степени тяжести травмы. Детей среди них нет", - сказал собеседник агентства.

По данным ГАИ, в Тверской области в 7:30 на 15-м км автодороги Тверь-Ржев произошло лобовое столкновение автобуса ЛИАЗ и микроавтобуса "Форд Транзит". Причиной ДТП стал выезд маршрутного такси на встречную полосу.

В результате аварии погибли 13 человек (12 пассажиров и водитель маршрутки). Как сообщалось ранее, пострадали два человека - водитель автобуса "ЛиАЗ" и пассажир микроавтобуса "Форд".