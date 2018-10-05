СКР возбудил уголовное дело после гибели 13 человек в ДТП под Тверью

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - По факту ДТП в Тверской области, унесшего жизни 13 человек, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем смерть людей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

Дело возбуждено по части 3 статьи статье 238 УК РФ, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс". Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел неподалеку от села Некрасово Калининского района Тверской области. "На месте происшествия работают руководство и следователи регионального Следственного комитета", - говорится в пресс-релизе.

Утром в пятницу на 15-м км автодороги Тверь-Ржев произошло лобовое столкновение автобуса ЛИАЗ и микроавтобуса "Форд Транзит". В результате аварии погибли 13 человек (12 пассажиров и водитель маршрутки), еще трое пострадали. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд микроавтобуса на встречную полосу движения.